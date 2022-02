Análisis de Dying Light 2: Stay Human. Parkour con zombies toma dos

Dying Light, luz tenue, es un buen nombre para el juego. Por la influencia que tiene la luz en él, como ya hemos contado. Pero toda luz, por muy pálida que sea, proyecta sombras, y en este caso no estamos ante una excepción. Es cada vez más habitual que los juegos salgan al mercado sin la preocupación de que estén totalmente pulidos, y este Dying Light 2 no es una excepción. A lo largo de nuestra aventura nos encontraremos con diversos fallos, esos inevitables bugs que a veces son divertidos y otras irritantes. Desde algunos de los más clásicos, como personajes secundarios con los brazos en cruz, como si no atendieran las órdenes que les da el programador después de pasar por el modelado, o partes de la historia que no están traducidas, hasta otros no tan divertidos y con mucha más incidencia en el juego, como misiones que desaparecen o enemigos especiales que deberían estar en un punto marcado en el mapa y no hacen acto de presencia. Por suerte, muchos de estos fallos se corrigen al reiniciar el juego, pero no deja de ser una molestia grave, que aunque no te va a hacer que dejes de jugar al juego, no deberían estar ahí.