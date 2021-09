Nintendo Direct: Un nuevo Kirby en 3D y Bayonetta 3 se acercan a Switch

Un evento donde se han mostrado decenas de juegos para Nintendo Switch

Kirby y la tierra olvidada, Star Wars: Knights of the Old Republic, Chocobo GP...

El Nintendo Direct de la pasada noche ha venido cargado de anuncios, con un buen número de juegos que llegarán a Nintendo Switch este año y en 2022. de entre todos ellos ha destacado las nuevas entregas de franquicias como Bayonetta 3, Splatoon 3 y Kirby y la tierra olvidada, una nueva aventura de plataformas en 3D.

Además se han anunciado Star Wars: Knights of the Old Republic, Chocobo GP y títulos de Nintendo 64 y SEGA Genesis con una expansión de la suscripción Nintendo Switch Online. Puedes ver el Nintendo Direct, completo, aquí:









Estos han sido todos los anuncios del Nintendo Direct, para que no te pierdas ninguno:

Nintendo Switch Online + Paquete de expansión

A finales de octubre se añadirá una nueva suscripción a Nintendo Switch Online, que incluirá juegos clásicos de Nintendo 64 y SEGA Mega Drive. Además de todas las ventajas de una suscripción a Nintendo Switch Online, como el juego en línea, el acceso a un catálogo creciente de títulos de NES y Super NES, y muchas cosas más, los usuarios podrán disfrutar de juegos como Mario Kart 64 en línea junto con hasta tres jugadores por primera vez (se requieren accesorios adicionales; a la venta por separado).

Además, los suscriptores de Nintendo Switch Online pronto podrán reservar dos nuevos mandos inspirados en los mandos originales de Nintendo 64 y SEGA Mega Drive. Estos mandos inalámbricos pueden usarse para disfrutar de los juegos clásicos de ambas consolas en Nintendo Switch Online. Mas adelante ofreceremos más detalles sobre Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, incluidos el precio y la fecha de lanzamiento.

Kirby y la tierra olvidada

¡La nueva aventura de Kirby en Nintendo Switch da el salto al 3D! En este nuevo juego de plataformas en 3D, los jugadores podrán moverse libremente por distintas zonas mientras usan las conocidas habilidades de copia de Kirby. ¿Qué le depara a Kirby esta tierra misteriosa repleta de estructuras abandonadas de una antigua civilización? Kirby y la tierra olvidada llegará a Nintendo Switch en primavera de 2022.

Bayonetta 3

El nuevo tráiler de esta estilosa secuela muestra el juego en acción por primera vez, el nuevo aspecto de Bayonetta y las nuevas mecánicas, como la posibilidad de controlar directamente a los demonios. Bayonetta 3 saldrá a la venta para Nintendo Switch en 2022. Más adelante revelaremos más información sobre el juego.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Capcom está trabajando actualmente en el desarrollo de una gigantesca expansión de contenido descargable de pago para el exitoso título de Nintendo Switch MONSTER HUNTER RISE. Dicha expansión incluirá nuevas historias, lugares y monstruos, así como nueva jugabilidad y rangos de misión. El lanzamiento de MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK está previsto para verano de 2022. Proporcionaremos más información sobre esta gigantesca expansión en el futuro.

Splatoon 3

El próximo juego de esta fantástica serie incluye escenarios nuevos y conocidos, y combates de 4 contra 4, sin olvidarnos de nuevas armas jamás vistas en entregas anteriores de Splatoon. En el modo historia para un jugador, parece que los mamíferos estén a punto de regresar… pero ¿qué implicaciones tendrá este curioso hecho? Habrá más información sobre Splatoon 3 en el futuro, y está previsto que el juego salga a la venta en 2022.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Un nuevo juego de los creativos YOKO TARO y Yosuke Saito está a punto de repartir sus cartas. En Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, de SQUARE ENIX, los jugadores participarán en experiencias que se desarrollarán a través de las cartas, incluidos combates por turnos en los que las habilidades –y un poco de suerte– serán claves para determinar la victoria. Este novedoso juego de tablero llegará a Nintendo Switch el 28 de octubre. Además, los jugadores podrán disfrutar de una versión de prueba gratuita y reservar Voice of Cards: The Isle Dragon Roars al término de la presentación.

Chocobo GP

¡Es hora de preparase para carreras la mar de originales! Los jugadores competirán con personajes conocidos de FINAL FANTASY como un Chocobo y Gilgamesh, y usarán habilidades especiales y Magicitas para acelerar y dejar atrás a los rivales. También se podrán personalizar los motores y disfrutar del juego local* y en línea**. ¡Hasta 64 jugadores podrán competir en torneos para coronar al campeón! Chocobo GP llegará en exclusiva para Nintendo Switch en 2022.

TRIANGLE STRATEGY

En febrero, SQUARE ENIX realizó una encuesta sobre la versión de prueba de TRIANGLE STRATEGY. Desde entonces, los desarrolladores han actualizado el juego, centrándose en cambios en el nivel de dificultad, así como en mejoras de los gráficos en pantalla, los controles de la cámara y la posibilidad de revisar conversaciones anteriores. El impresionante juego de rol y estrategia en HD-2D TRIANGLE STRATEGY llegará a Nintendo Switch el 4 de marzo de 2022. TRIANGLE STRATEGY Tactician’s Limited Edition, una edición especial en formato físico con el juego, seis dados inspirados en el juego, una baraja de cartas, un SteelBook, un póster de doble cara y una caja de colección se lanzará ese mismo día en Europa.

Actraiser Renaissance

¡El juego clásico de Super NES Actraiser regresa para Nintendo Switch, remasterizado en HD! En Actraiser Renaissance, los jugadores derrotarán a los monstruos en niveles de desplazamiento lateral en la fase de acción, y luego cultivarán las tierras en la fase de creación del mundo. El juego cuenta con la apreciada banda original, así como con una versión remezclada que incluye nuevas pistas. También habrá nuevos niveles y combates contra los jefes. Actraiser Renaissance desembarca en Nintendo Switch al término de la presentación.

Dying Light 2 Stay Human – Cloud Version

En Dying Light 2 Stay Human – Cloud Version, los usuarios tendrán que dominar el parkour y el combate estratégico para sobrevivir en este brutal juego de rol de mundo abierto. Podrán explorar en solitario o en compañía de hasta otros tres jugadores en el modo cooperativo en línea **. Es hora de desentrañar los oscuros secretos de aquellos que ostentan el poder durante el día, y saquear las guaridas de los infectados durante la noche. El destino de la Ciudad dependerá del bando que elijan los jugadores. Dying Light 2 Stay Human – Cloud Version llegará a Nintendo Switch el 4 de febrero de 2022. Habrá disponible una versión de prueba gratuita ese mismo día.

DELTARUNE Chapter 2

¡Ya está aquí la nueva expansión de DELTARUNE Chapter 1! En DELTARUNE Chapter 2, los jugadores vivirán de nuevo una experiencia desternillante a la par que emotiva en el Dark World. Tendrán que esquivar todo tipo de cosas: desde madejas de lana hasta ambulancias, pasando por misiles, en ataques la mar de creativos que harán las delicias tanto de los recién llegados a la serie como de los jugadores más curtidos. DELTARUNE Chapter 2 estará disponible al término de la presentación como actualización gratuita para los usuarios que tengan DELTARUNE Chapter 1.

Actualización de Animal Crossing: New Horizons

¡Este noviembre llegará una actualización gratuita a Animal Crossing: New Horizons! Compartiremos más detalles en el Animal Crossing: New Horizons Direct que se emitirá en octubre. En la cuenta de Canela en Twitter se podrá encontrar más información.

Mario Party Superstars

¡Ya no queda nada para el 29 de octubre! Ese día Mario Party Superstars desembarcará en Nintendo Switch. Además del modo Mario Party, en el que regresan tableros clásicos de la época de Nintendo 64 como el bosque boscoso, la isla tropical de Yoshi y la tierra del terror, Mario Party Superstars también incluye el Monte Minijuegos, que cuenta, entre otros, con el modo competitivo “Supervivencia” y el modo multijugador cooperativo “Por parejas”.

Disco Elysium – The Final Cut

En este innovador juego de rol y aventura, los jugadores interrogarán a distintas personas para recabar pistas, con la ayuda de 24 habilidades que poseen. El comportamiento de los jugadores y las decisiones que tomen variarán según cómo desarrollen dichas habilidades, y tendrán un impacto directo en el progreso de la historia. Disco Elysium – The Final Cut estará disponible en formato digital para Nintendo Switch a partir del 12 de octubre; a principios de 2022 se lanzará una versión en formato físico. Las reservas de la versión digital comienzan al término de la presentación.

STAR WARS: Knights of the Old Republic

Un juego muy apreciado de Star Wars está de camino a Nintendo Switch. Los jugadores visitarán cautivadores planetas y unirán fuerzas con Jedi, droides y parias en este juego que mezcla acción, rol y aventura. STAR WARS: Knights of the Old Republic llegará a Nintendo Switch el 11 de noviembre. Se podrá reservar el juego al término de la presentación.

Castlevania Advance Collection

Castlevania Advance Collection reúne cuatro juegos clásicos de Castlevania: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance, Castlevania: Aria of Sorrow y Castlevania: Dracula X, todos con gráficos de gran belleza y una banda sonora increíble. Los jugadores dispondrán de las opciones de rebobinado, guardado rápido y mapeo de botones para hacer la lucha contra el mal lo más sencillo (¡y divertido!) posible. Se incluyen todas las versiones regionales de cada juego, así como una galería con ilustraciones inéditas. Castlevania Advance Collection llega a Nintendo Switch al término de la presentación.

Disney Magical World 2: Enchanted Edition

¡Los jugadores están invitados a vivir en un mundo mágico en compañía de Mickey Mouse y decenas de personajes Disney! Podrán pasar el rato con amigos Disney, elaborar atuendos y mobiliario extravagantes y explorar mundos temáticos de Disney encantadores. También se incluirá todo el contenido descargable de la versión de Nintendo 3DS en Disney Magical World 2: Enchanted Edition, que desembarcará en Nintendo Switch en diciembre.

Shadowrun Trilogy

Ciberpunk y fantasía se dan la mano en esta colección de tres juegos de rol clásicos. Los jugadores encarnan a un mercenario Shadowrunner mientras exploran un futuro distópico en el que ha resurgido la magia y seres fantásticos han vuelto a la vida. Narraciones con ramificaciones, mejoras de personajes según las habilidades e intensos combates tácticos por turnos aguardan en Shadowrun Trilogy, disponible para Nintendo Switch en 2022.

Shin Megami Tensei V

Los usuarios que no vean la hora de sumergirse en la nueva entrega de la serie Shin Megami Tensei pueden reservar el juego en Nintendo eShop al término de la presentación. Shin Megami Tensei V, distribuido por Nintendo en Europa, llega a Nintendo Switch el 12 de noviembre.

Rune Factory 5

En Rune Factory 5, los jugadores podrán cultivar, domesticar monstruos y aunar fuerzas con los lugareños para explorar un mundo inmenso. Y, cuando no tengan más ganas de aventuras, podrán forjar amistades y encontrar el amor entre un variado elenco de personajes. Rune Factory 5 llegará a Nintendo Switch el 25 de marzo de 2022.

Arcade Archives PAC-MAN / Arcade Archives XEVIOUS