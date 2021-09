Análisis de Sonic Colours Ultimate: una remasterización a la altura

Sonic, uno de los personajes más icónicos del mundo de los videojuegos está de celebración. Y no es para menos, no todos los días se cumplen 30 años, una cantidad en la que ha dejado en la historia de grandes títulos al igual que grandes decepciones o experimentos en cuanto a desarrollos. Desde la llegada de Sonic Forces, una de esas innovaciones propias de SEGA no teníamos ningún título del erizo azul y que llega en formato de remasterización, una buena manera de esperar mientras se produce la llegada del esperado Sonic Rangers.