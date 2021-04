Análisis de Balan Wonderworld: ¿hay algo bajo el disfraz?

El argumento de Balan Wonderworld nos presenta a dos niños preocupados por algo sin definir, que caminando por la calle encuentran la tranquilidad dentro de un teatro al que se ven atraídos y que está dirigido por Balan, un carismático personaje que nos lleva a un mundo de fantasía donde el personaje que elijamos (el niño o la niña, esto no afecta al argumento) se va a convertir en el héroe que elimine las preocupaciones de otros.

Una demo que hizo más mal que bien



Pero Balan Wonderworld cometió un error de base. Lanzar una demo incompleta que sorprendió a toda la comunidad de jugadores, y no precisamente para bien. Y es que las expectativas eran muy altas tratándose de un juego de esa pareja. Por eso aquella demo, que no estaba a la altura ni a nivel técnico ni a nivel jugable, no le ha hecho ningún bien al título final.