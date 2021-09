Análisis de WarioWare: Get It Together!: la fábrica de minijuegos de Wario

Llega a Nintendo Switch la peculiar desarrolladora de videojuegos de Wario

Una vuelta de tuerca a la divertida jugabilidad de esta saga cargada de divertidos minijuegos

Las aventuras y desventuras de Wario en los videojuegos pasan de generación a generación, aunque muchas de ellas no son como los jugadores lo desearían sí que es más aceptable tener un título de la franquicia WarioWare en nuestras manos con el paso de los años. Los más nostálgicos del lugar todavía desean ver el anuncio de un próximo título de la saga Wario Land y aunque por el momento habrá que esperar, sí que a falta de pan buenas son tortas. Tras la llegada de WarioWare Gold a Nintendo 3DS con un compendio interesante de microjuegos ahora es el turno de que Nintendo Switch, consola híbrida estrene su propia entrega en el sistema.

Si por algo hemos estado acostumbrados a ver en el paso de los capítulos de la saga es que se haya ido adaptando a aquellas plataformas a las que llega. Un ejemplo de ello fue en su entrega de Game Boy Advance, con una primera que únicamente utilizaba los botones y posteriormente añadió un giroscopio a su cartucho. Nintendo DS innovó mucho más, contando con el intenso uso de la pantalla táctil y la adición de un personaje conocido como Mike y que permitía utilizar el micrófono para resolver diversas pruebas. Wii y su revolucionario mando permitió mover el mando de diversas formas mientras que Nintendo DSi hizo uso de la cámara de la portátil. Una de las más curiosas fue WarioWare: Do it Yourself!, un pequeño experimento y que nos ha recordado en cierta estima a una versión muy reducida de 'Estudio de videojuegos', que puedes jugar en Nintendo Switch, con el que diseñar y programar tus propios microjuegos.

Tras este breve repaso llega el turno de WarioWare: Get It Together! que nuevamente proporciona un interesante giro de tuerca a su jugabilidad, un breve modo aventura y mucha diversión de la mano de los amigos de Wario y este avaricioso personaje.

Una nueva vuelta de tuerca a sus mecánicas

Como buen título de la franquicia, una estrambótica y desternillante historia tiene detrás, con una vez más Wario engañando a todos sus amigos para convertirse en un auténtico millonario. Ahora ha fundado su propio estudio de videojuegos con el que busca tener el mismo éxito que el gran Pyoro, uno de los más vendidos de Ciudad Diamante. Personajes como Mona, Dr. Criggor, Ashley o Jimmy se encuentran trabajando en sus propios niveles y poniéndoles un toque más personal pero un malévolo virus informático se adentrará en este proyecto destruyéndolo y alterando sus mecánicas jugables. Es ahora el turno de que se embarquen en una aventura cibernética donde combatirán contra estos malévolos programas y corregir los errores en su gran creación.

Si por algo destaca el videojuego en sus mecánicas jugables es en continuar, en parte, por algo que ha funcionado muy bien a lo largo de los años y cuya creatividad en Nintendo parece inagotable. WarioWare: Get It Together! es una odisea de microjuegos, pruebas que no tienen más de una duración aproximada de entre cinco y diez segundos, donde deben resolver objetivos sencillos de manera rápida. Mover un objeto, destrozar otro, llegar a un lugar concreto... estas son algunas las más normales y cuya originalidad llevará a depilar la axila a un dios, iluminar el cielo, podar un bosque o abrir bolsas de confeti son otras más aleatorias que sacan una carcajada. Si por algo destaca la fórmula es por su sencillez, no pasando de utilizar la palanca de control para mover al personaje y un botón con el que realizar la acción y resolver los microjuegos.

Sobre el papel parece una tarea sencilla pero no lo es para nada. El jugador tiene en condiciones normales un total de cuatro vidas, estas serán perdidas si se falla en el cometido de esta. A medida que se van resolviendo, estas no solo ascenderán en dificultad y complejidad, sino que irán subiendo de velocidad lo que dará un menor tiempo para comprender la tarea que se muestra y posteriormente realizarla. Esto es algo muy divertido que además se aprovecha alguna de sus modalidades solo aptas para aquellos que ya dominen la mayoría de estos.

¡Elige tus personajes y a jugar!

Ahora bien, ¿dónde encontramos las innovaciones ya clásicas de la franquicia? Muy sencillo. En esta ocasión, ya sea en su modo aventura o modos libres, habrá que seleccionar a varios de los amigos de Wario para que te ayuden en esta tarea. Los ya mencionados anteriormente, Young Cricket, Dribble, Orbulon y nuevas incorporaciones como Red, el demonio mascota de Ashley, la sobrina del Dr. Criggor o el propio Pyoro. Cada uno de estos incorpora una habilidad concreta que facilitará o dificultará la resolución de algunas de las pruebas. Por ejemplo, Wario se desplaza a cualquier lugar y realiza una de sus clásicas sacudidas, Mona lanza un boomerang con el que golpear todo lo que tenga a su alrededor, Orbulon abducirá objetos o 9-Volt hará uso de su yoyó mientras se desplaza a lado a lado en su patín.

Todos ellos tienen mecánicas únicas y muy divertidas que además se adaptan de forma sólida a los microjuegos, pero su principal aliciente reside en que no será tan fácil resolverlos con unos u otros. Si una prueba consiste en golpear un objeto, será más fácil embestirlo con Wario que con Mona, pero es algo que da una cierta rejugabilidad y factor de tensión y emoción.

Otra de las novedades que encontramos en WarioWare: Get It Together! es la presencia de un multijugador local con hasta dos jugadores, ya sea con los Joy-Con en posición horizontal o dos mandos Pro de Nintendo Switch, donde utilizar a dos personajes y resolver los microjuegos colaborando. La coordinación es algo vital para salir airoso, pero ese factor de obstaculizarse y perder en la mayoría de estos garantiza muchas risas y diversión.

En su modalidad aventura iremos recolectando uno a uno a estos personajes, así como contar con un breve tutorial que explicarán sus mecánicas. Una vez reunidos estos tienen que jugarse su fase, la cual se inspira en un género concreto, divividiéndose en acción, plataformas, deportivos, puzzles y un largo etcétera. Estos superan la cifra de las dos decenas, siendo muy variados entre ellos y una auténtica locura cuando llegue el momento de jugarlos todos combinados al azar. Al finalizar estas tandas, habrá que hacer frente a fases del jefe que, si bien son divertidas, no terminan de ser el auténtico desafío o reto que sí pudimos jugar en anteriores entregas de la serie.

Gran cantidad de contenidos

También se cuenta con objetivos y logros que ir cumpliendo, lo cual nos proporcionará una serie de monedas que intercambiar en la tienda del juego para adquirir regalos. Esto no tiene mucho misterio, contando con diversos objetos que regalar a cualquiera de los personajes y hacerlos subir de rango para su uso en la copa Wario. Estos se obtienen mediante un sistema de lotería, usando monedas para comprar algunos más básicos y otros raros, siendo estos últimos los que más puntos y nivel proporcionarán. Wario y sus amigos tienen más afinidad a unos objetos u otros, por los que habrá que elegir inteligentemente cuales son los más acertados. Y bien, ¿qué se desbloquea conforme se asciende de nivel? La oportunidad de elegir colores alternativos o todo tipo de ilustraciones de cada uno de ellos. Siendo esto un aliciente para jugar más pruebas, cumplir misiones y hacerte con todo el contenido.

Si todo esto pareciera poco también se tiene una modalidad denominada como Copa Wario donde se publican desafíos cada semana con los que demostrar que eres el mejor a nivel mundial y al mismo obtener más monedas que intercambiar en la tienda del juego. Esta semana, por ejemplo, se ha introducido a 9-Volt con una serie de minijuegos a gran velocidad, a cada microjuego superado se dan una serie de puntos para ascender en las clasificaciones online. También se cuenta con las tres clásicas torres de edificio con las que demostrar soltura en estos, siendo una la de color azul con cuatro vidas y en la que sumar la máxima puntuación, una a toda velocidad con el mismo número y la última teniendo las pruebas al máximo nivel y una única vida. Esto da mucha más profundidad y rejugabilidad. Por último, se cuenta con el modo Popurrí en el que enfrentar hasta cuatro pruebas algo más largas como un partido de voleibol, hockey, combates y mucho más. Estos se dividen en competitivos y fiesta, llegando a dispones de diez en total.

Como podéis comprobar, WarioWare: Get It Together! no es un juego que destaque por tener un modo historia de lo más largo, pudiendo desbloquear a todos los personajes en cuestión de un par de horas. Pero sí que se extiende sobre todo en su Wariopedia, donde descubrir todos los microjuegos que incorpora el título, así como cumplir todos los objetos y misiones que se ofrecen. Esto, junto a su aliciente competitivo en modo online y multijugar incrementan las horas mucho más. Uno de los peros lo encontramos en la desaparición de controles por giroscopio, algo que habría hecho de la experiencia algo mucho más dinámico y entretenido, al igual que algún tipo de modalidad en la que competir contra otros jugadores de forma online.

En lo técnico la franquicia no es que haya destacado en materia de gráficos, pero sí por su estilo artístico, siendo muy variopinto y divertido. Esto si es algo que se cumple y con creces, optando en unos personajes que apuestan por el cel-shading y diseños chibi con cabeza de grandes dimensiones y un cuerpo más pequeño, así como siendo totalmente coloristas y llamativos a la vista. Durante los microjuegos tenemos estilos de todo tipo, como siluetas cartoon, otras manga excesivamente realistas o incluso realizadas con patrones de pixel art, lo cual sorprende en muchos momentos.

El título cumple en todo momento en términos de rendimiento, haciendo que sea dinámico y frenético, algo que la saga nos tiene acostumbrados. Su música continúa por los mismos derroteros, teniendo canciones de todo tipo que se integran de forma notable en los microjuegos. Por último, debemos destacar su correcto doblaje al castellano en el que se indicarán los objetivos de las pruebas y, por otra parte, las divertidas voces elegidas para Wario y sus amigos.

En definitiva...