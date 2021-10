El 'experimento' de Luis Enrique con la selección: tan solo doce jugadores de los 28 que probó estarán en la Liga de Naciones

España acudirá a la final a cuatro sin un 9 de referencia por las ausencias por lesión de Álvaro Morata y Gerard Moreno. Tampoco estará Dani Olmo, que tanto daño hizo a Italia en las semifinales de la Eurocopa como falso nueve. Ansu Fati no llega a tiempo a la cita, Fabián no ha vuelto, pese a su gran momento en el Nápoles, tras no cumplir con lo esperado por el seleccionador el pasado verano y Luis Enrique prescinde de un jugador diferente al resto como Adama Traoré y ya no cuenta con Rodrigo Moreno.