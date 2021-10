Llorente sufre una lesión en el muslo derecho y Luis Enrique llama a Bryan Gil para sustituirlo

Marcos Llorente terminó con molestias en el partido frente al Barça. El jugador rojiblanco formaba parte de la lista de Luis Enrique para disputar la 'Final Four' de la Nations League y no podrá estar por "una lesión muscular en el muslo derecho", rezaba en el comunicado de su club. Por este motivo no podrá estar para el compromiso internacional y el seleccionador ha llamado a Bryan Gil para sustituirlo.