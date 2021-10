El Atleti mete el dedo en la llaga de Barça (2-0)

El Atlético de Madrid se llevó la victoria ante el FC Barcelona (2-0). El equipo de Cholo hizo un partido completo, seguro en defensa y letal en ataque. Los de Koeman intentaron dominar con el balón, pero sin efectividad y los del Cholo sí que la tuvieron. Lemar primero y después Luis Suárez para resarcirse ante su ex equipo. Los azulgranas no reaccionaron en el segundo tiempo ante un buen conjunto rojiblanco. Oblak no tuvo apenas trabajo y los minutos fueron corriendo a favor de los locales que se acabaron llevando los tres puntos ante un Barça sin alma.