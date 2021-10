La 'vendetta' de Luis Suárez: el uruguayo le devuelve la 'llamada' a Koeman

Luis Suárez tenía muchas ganas de enfrentarse de enfrentarse a su ex equipo. El uruguayo no salió de muy buenas formas porque él consideró que no recibió un trato justo y sobre todo de Koeman que lo mandaba a entrenar aparte y le comunicó que no contaba con él por una escueta llamada ¿y qué hizo el delantero cuando marcó en el Metropolitano? Se llevó la mano a la oreja y con el gesto del teléfono.