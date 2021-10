Luis Enrique, más cuestionado que nunca por su lista de convocados: "No entiendo nada. Es incoherente"

Las lesiones en la última jornada de los campeonatos ligueros ha hecho que tenga que hacer cambios y estos eran de nuevo sorprendente. Sergi Roberto era convocado para sustituir a Brais Méndez. El jugador del Barça no está gozando de su mejor momento y no es titular indiscutible en el equipo, aunque esto ha demostrado el seleccionador que no es un problema.