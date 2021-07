Alberto Reyero y Alfonso Serrano hablan de la comisión de investigación sobre las residencias durante la pandemia

Reyero se ha mostrado a favor de recuperar esa comisión para poder hablar sobre la gestión de las residencias y las decisiones que se llevaron a cabo durante los meses en los que la pandemia azotó a nuestros mayores en los centros. “Yo dije que no me parecían éticos ni legales los protocolos de no derivación de personas de residencias a hospitales”, explicaba Reyero.