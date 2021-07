Risto Mejide ha empezado el programa de este lunes con un par de preguntas muy claras: “¿Qué está pasando en Cuba?” y “¿Por qué no se nos está informando de lo que está pasando?”, decía el presentador.

“Solo ciertos medios informan de una manera vaga y poco concreta de lo que está pasando en Cuba. Meteos en el hashtag y veréis una realidad que por los medios no conocemos”, añadía el presentador de ‘Todo es mentira’.

Muy crítico, el presentador ha continuado con su discurso: “Con la conexión que hemos tenido siempre con todos los países latinos (…) Se están viendo saqueos en tiendas, disparos a manifestantes, gente harta por la situación económica y sanitaria en Cuba y aquí parece que no pasa nada”.

“Que el presidente, Miguel Díaz- Canel llame a combatir a los manifestantes y aquí no sepamos nada. A mí me preocupa que no sepamos nada”, decía el presentador, quien aseguraba que el equipo del programa ha intentado informar desde el lugar de la revolución.