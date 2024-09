Esperanza Aguirre, sobre la sentencia que condena a 7 años a su vicepresidente, Alfredo Prada: "No dice que se haya llevado dinero"

En primer lugar, Esperanza Aguirre ha querido dejar claro que la Ciudad de la Justicia "no era de Esperanza Aguirre", y explicaba los motivos por los que se pensó en la creación de una Ciudad de la Justicia: "Llegó Zapatero y me exigieron la creación de lugar de la justicia porque es verdad que las sedes judiciales de Madrid estaban desperdigadas y muy mal ubicadas. Por lo tanto, yo no me invento la Ciudad de la Justicia".