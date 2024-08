Esperanza Aguirre se enfrenta a un periodista para defender a la hermana de Feijóo: "¡Déjame acabar!"

"No tenía ni de semejante información porque Eulen es una empresa de servicios importantísima", ha comentado Esperanza Aguirre. Juan Oliver le ha explicado más en detalle lo que ha sucedido y Esperanza Aguirre no ha entendido las críticas , por lo que ha optado por defender a Micaela.

Esperanza Aguirre no se ha podido callar y el presentador le ha avisado de que había retorno en la comunicación con la conexión de Juan Oliver y que debía dejarle terminar para entender bien lo que decía. "Permíteme, que has estado mucho rato tú", ha dicho Esperanza Aguirre.

Juan Oliver le ha pedido que no le grite: "Tengo la respuesta y a lo mejor no quieres escucharla porque no me dejas acabar", le ha contestado el periodista con gran enfado. La tensión era tal, que el periodista ha invitado a Esperanza Aguirre a tomar un café para poder debatir del tema tranquilamente sin que haya interferencias.