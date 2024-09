El responsable ferroviario de CCOO, sobre el caos con el servicio de Cercanías: ''El problema es fruto de 40 años de desinterés''

Por otro lado, el responsable ferroviario ha explicado si existe o no una falta de coordinación entre Adif y Renfe : ''Siempre ha habido coordinación, no sé de qué calidad. Ahora se ha intensificado esa coordinación, pero desde el 2005 cuando se separaron en dos entidades, Renfe lo volcó todo en su lado comercial olvidando su obligación de servicio publico y el Adif es el administrador, su interés es que las infraestructuras estén en condiciones''.

Además, se ha pronunciado sobre las palabras de Oscar Puente con las que aseguraba que ''el tren vive su mejor momento histórico'': ''Si nos vamos a las cifras de inversión sí. Las cosas no son blancas o negras, no estamos para hacer propaganda a favor de los partidos. Esto no es un problema de un día, ni de este gobierno, ni de esta legislatura. Es un problema de inversiones mal encaminadas durante muchísimos años''.