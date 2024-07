Por otra parte, Feijóo ha afirmado que el aplazamiento de la declaración de Begoña Gómez , mujer de Pedro Sánchez, es una " falta de respeto al sistema judicial". "Si no tiene nada que ocultar, no entiendo esa actitud, salvo que persiga desprestigiar al juez", ha comentado.

Sobre una posible moción de censura al Gobierno si el PP cuenta con el apoyo de Junts, Feijóo no renuncia a plantearla en el momento "oportuno", aunque apostilla que él hará lo que interese a España, mientras que Junts "no va a hacer lo que le interesa a España". "No sé si eso puede confluir. Lo que sí digo es que yo sé que no tengo votos para que prospere una moción, pero tengo una responsabilidad", ha agregado.