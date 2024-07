El PP critica que el Palacio de la Moncloa se haya convertido "en un espacio que utiliza la mujer del presidente para sus negocios"

Begoña Gómez volverá a los juzgados el próximo 19 de julio investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El viernes fue, en medio de un amplio dispositivo, policial, pero no declaró amparándose en que no se le había comunicado una segunda querella del grupo ultracatólico Hazte Oír. Sí que lo hizo horas después el rector de la Complutense , la universidad donde dirigió la cátedra bajo sospecha. Dijo que la secretaria de Begoña Gómez, le citó en Moncloa . Y esa afirmación ha llevado hoy al PP a acusar a Sánchez de hacer negocios en la sede de la Presidencia del Gobierno.

La esposa del presidente llegó, aseguró que no sabía por qué estaba siendo investigada y no declaró. El argumento: no haber sido notificada de la denuncia de Hazte Oír sobre sus actividades en la Universidad Complutense. “Porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente”, ha explicado su abogado Antonio Camacho.