Risto Mejide denuncia que usaron su imagen para vender criptomonedas: "Esto es publicidad fraudulenta"

“Aquí tengo una denuncia, interpuesta el 9 de septiembre de 2019, contra una gente que usaba mi imagen para vender criptomonedas. Esto es publicidad fraudulenta. No solo está mal, sino que está penado”, explicaba el presentador de ‘Todo es verdad’.

“Con esta denuncia no ha pasado nada (..) Yo la puse porque habían usado mi imagen y por toda esa gente a la que pueden estafar utilizándola, que luego me vienen muchos a rendir cuentas a mí”, Declaraba Risto Mejide.

El presentador se encargaba de aclarar que no es el único rostro conocido del que se ha utilizado su imagen para atraer a inversores: “Han salido nombres famosísimos. No entiendo cómo, cuando se ofrecen criptomonedas con la cara de un famoso, no hay nadie en la Administración que llame para preguntar si está en la campaña”.