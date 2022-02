La cara B de las criptomonedas: Antonio fue víctima de una estafa por la que perdió seis millones de euros

Después de realizar varias operaciones con el dinero de Antonio, el bróker desapareció: “Decidió irse a otro país para comprar un banco, porque los bancos no le permitían sacar dinero y le habían bloqueado cuentas. A partir de ahí, no supe nada más de él”.

“Desde que pasó todo esto, no he dejado de tomar pastillas porque no consigo conciliar el sueño, me aparecen estados nerviosos (..) es más daño físico, moral y emocional (..) Sé de otras personas que le han confiado hasta sus viviendas”, añadía.