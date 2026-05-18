Mediterráneo: cuatro razones para volver a Elche este verano

cuatro.com 18 MAY 2026 - 17:47h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana.

Te damos cuatro motivos para conocer el impresionante patrimonio natural, cultural y gastronómico de Elche, en la provincia de Alicante

Mediterráneo: cuatro razones para viajar y conocer la cultura de Elche

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Esta semana, viajamos al Mediterráneo, y en ese apasionante trayecto te damos razones para descubrir, viajar y para volver a la Comunitat Valenciana. En esta nueva entrega del formato visitamos la ciudad alicantina de Elche y conoceremos su impresionante patrimonio natural, cultural y gastronómico.

Volver a Elche: playas y gastronomía

El visitante siempre tendrá motivos para volver a Elche en verano y disfrutar de sus playas […] o de sus sabrosas especialidades gastronómicas.

A lo largo de nueve kilómetros de arena fina y blanca, hasta seis extensas playas, en su mayoría vírgenes, forman el litoral ilicitano, dividido en dos por el término municipal de Santa Pola.

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El norte del litoral está formado por las playas de L’Altet, Els Arenals del Sol y El Carabassí.

Allí, las dunas de arena fina componen un paisaje digno de disfrutar.

En el sur están las playas de El Pinet, La Marina y Les Pesqueres-El Rebollo, donde destacan sus extensas pinadas.

Además, la ciudad cuenta con una impresionante oferta gastronómica, con productos como el arroz con costra, el arroz con conejo y caracoles o el tradicional puchero con pelotas como principales exponentes.

Todo esto sumado convierten a Elche en uno de los destinos más completos de la Comunitat Valenciana.

Además, te damos razones para descubrir y viajar a Elche

En la provincia de Alicante, y muy cerca de su aeropuerto, Elche sobresale como uno de los mejores destinos turísticos de esta temporada a nivel nacional. Si algo caracteriza a esta ciudad es su excelente clima.

Elche es una ciudad única en el mundo por poseer hasta tres reconocimientos de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: el Palmeral histórico; el drama sacro-lírico Misteri d’Elx y el Museo Escolar de Puçol.