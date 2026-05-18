Mediterráneo: cuatro razones para volver a Elche este verano

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana.
Te damos cuatro motivos para conocer el impresionante patrimonio natural, cultural y gastronómico de Elche, en la provincia de Alicante
Mediterráneo: cuatro razones para viajar y conocer la cultura de Elche
Esta semana, viajamos al Mediterráneo, y en ese apasionante trayecto te damos razones para descubrir, viajar y para volver a la Comunitat Valenciana. En esta nueva entrega del formato visitamos la ciudad alicantina de Elche y conoceremos su impresionante patrimonio natural, cultural y gastronómico.
Volver a Elche: playas y gastronomía
El visitante siempre tendrá motivos para volver a Elche en verano y disfrutar de sus playas […] o de sus sabrosas especialidades gastronómicas.
A lo largo de nueve kilómetros de arena fina y blanca, hasta seis extensas playas, en su mayoría vírgenes, forman el litoral ilicitano, dividido en dos por el término municipal de Santa Pola.
El norte del litoral está formado por las playas de L’Altet, Els Arenals del Sol y El Carabassí.
Allí, las dunas de arena fina componen un paisaje digno de disfrutar.
En el sur están las playas de El Pinet, La Marina y Les Pesqueres-El Rebollo, donde destacan sus extensas pinadas.
Además, la ciudad cuenta con una impresionante oferta gastronómica, con productos como el arroz con costra, el arroz con conejo y caracoles o el tradicional puchero con pelotas como principales exponentes.
Todo esto sumado convierten a Elche en uno de los destinos más completos de la Comunitat Valenciana.
Además, te damos razones para descubrir y viajar a Elche
En la provincia de Alicante, y muy cerca de su aeropuerto, Elche sobresale como uno de los mejores destinos turísticos de esta temporada a nivel nacional. Si algo caracteriza a esta ciudad es su excelente clima.
Elche es una ciudad única en el mundo por poseer hasta tres reconocimientos de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: el Palmeral histórico; el drama sacro-lírico Misteri d’Elx y el Museo Escolar de Puçol.