Mediterráneo: cuatro razones para viajar y conocer la cultura de Elche

cuatro.com 18 MAY 2026 - 17:42h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana.

Te damos cuatro motivos para conocer el impresionante patrimonio natural, cultural y gastronómico de Elche, en la provincia de Alicante

Mediterráneo: cuatro razones para descubrir la naturaleza de Elche

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Esta semana, viajamos al Mediterráneo, y en ese apasionante trayecto te damos razones para descubrir, viajar y para volver a la Comunitat Valenciana. En esta nueva entrega del formato visitamos la ciudad alicantina de Elche y conoceremos su impresionante patrimonio natural, cultural y gastronómico.

Viajar a Elche: actividades y cultura

Elche es una ciudad única en el mundo por poseer hasta tres reconocimientos de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: el Palmeral histórico; el drama sacro-lírico Misteri d’Elx y el Museo Escolar de Puçol.

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El Palmeral Histórico es un impresionante legado cultural de Al-Andalus. Un paisaje natural con más de 200.000 ejemplares que, más allá de su rentabilidad como cultivo, cuenta con un detalle único: “la palma blanca”, una reliquia del Mediterráneo antiguo.

El Misteri d’Elx fue la primera manifestación festiva de España reconocida como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Una obra maestra de teatro medieval que escenifica cada mes de agosto la muerte y coronación de la Virgen María.

Y el tercer tesoro de la ciudad es el Centro de Cultura Tradicional-Museo Escolar de Puçol. Un proyecto pedagógico y de salvaguarda del patrimonio que muestra la vida agrícola tradicional de la zona.

Y para poner un broche de oro a la visita, nada mejor que disfrutar de la extraordinaria colección de palmeras del Huerto del Cura, un Jardín Artístico Nacional del siglo XIX.

Además, te damos razones para descubrir y volver a Elche

En la provincia de Alicante, y muy cerca de su aeropuerto, Elche sobresale como uno de los mejores destinos turísticos de esta temporada a nivel nacional. Si algo caracteriza a esta ciudad es su excelente clima.

Además, el visitante siempre tendrá motivos para volver a Elche en verano y disfrutar de sus playas […] o de sus sabrosas especialidades gastronómicas.