Mediterráneo: cuatro razones para descubrir la naturaleza de Elche

cuatro.com 18 MAY 2026 - 17:36h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana.

Te damos cuatro motivos para conocer el impresionante patrimonio natural, cultural y gastronómico de Elche, en la provincia de Alicante

Mediterráneo: cuatro razones para volver a Elche este verano

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Esta semana, viajamos al Mediterráneo, y en ese apasionante trayecto te damos razones para descubrir, viajar y para volver a la Comunitat Valenciana. En esta nueva entrega del formato visitamos la ciudad alicantina de Elche y conoceremos su impresionante patrimonio natural, cultural y gastronómico.

Descubrir Elche: clima y naturaleza

En la provincia de Alicante, y muy cerca de su aeropuerto, Elche sobresale como uno de los mejores destinos turísticos de esta temporada a nivel nacional.

Si algo caracteriza a esta ciudad es su excelente clima. Con más de 300 días de sol, es ideal para disfrutar de paseos, terrazas y actividades al aire libre casi todo el año.

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La zona ofrece al visitante una gran variedad de paisajes, fauna y flora en tres ecosistemas: los montes de las sierras del interior, los conjuntos dunares y los humedales costeros.

Declarado parque natural por la Generalitat Valenciana, El Hondo es un humedal de 1.400 hectáreas, clasificado como Zona de Especial Protección para las Aves por la relevancia de su avifauna y sus más de 170 especies.

Y el Parque Natural de Las Salinas, con casi 1.500 hectáreas, destaca por su gran biodiversidad y comparte todos los reconocimientos de El Hondo. Ambos humedales conforman la antigua Albufera de Elche.

Además, te damos razones para viajar y volver a Elche

Elche es una ciudad única en el mundo por poseer hasta tres reconocimientos de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: el Palmeral histórico; el drama sacro-lírico Misteri d’Elx y el Museo Escolar de Puçol.

Además, el visitante siempre tendrá motivos para volver a Elche en verano y disfrutar de sus playas […] o de sus sabrosas especialidades gastronómicas.