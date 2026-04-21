Condroprotectores y mascotas en el arte

cuatro.com 21 ABR 2026 - 11:55h.

Los condroprotectores ayudan a proteger las articulaciones y prevenir el desgaste en perros y gatos

Su uso continuado puede mejorar la movilidad sin los efectos secundarios de otros tratamientos

Los animales han estado presentes en la historia del arte, apareciendo en obras desde hace siglos

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¿Qué son los condroprotectores y cómo ayudan a tu mascota?

Seguro que ya has oído hablar de los condroprotectores, pero quizá no tengas claro qué son exactamente. “Condro” significa cartílago, por lo que se trata de suplementos que ayudan a proteger las articulaciones de nuestros perros y gatos.

A partir de los seis años, independientemente de la raza, los animales comienzan a sufrir un desgaste articular. En estos casos, los condroprotectores pueden ser de gran ayuda tanto para prevenir como para tratar estos problemas.

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Uno de los puntos clave es la constancia. Al tratarse de alimentos complementarios seguros, pueden administrarse a largo plazo sin los efectos secundarios de los antiinflamatorios tradicionales.

Además, es importante fijarse en su composición y elegir aquellos que contengan UC2 y omega 3, ya que son los ingredientes que han demostrado beneficios en estudios. Aunque no necesitan prescripción, cada vez más veterinarios recomiendan su uso por sus resultados y beneficios evidentes.

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Mascotas y arte: una relación presente desde siempre

Los animales han estado muy presentes a lo largo de la historia del arte, apareciendo en obras desde hace siglos. En museos como el Prado podemos encontrar ejemplos de obras.

Si recordamos escenas como la riña de gatos de Goya, vemos que este tipo de representaciones viene de mucho antes, además de tener mucho éxito entre los coleccionistas de la época. En estas obras, los gatos aparecen aprovechando la ausencia de los dueños para dar rienda suelta a sus instintos, lo que desemboca en peleas que los artistas representaban con gran detalle.

Pintores como Paul de Vos recreaban estas escenas fijándose en las posturas y el comportamiento de los animales. Muchas de estas obras estaban destinadas a espacios como la Torre de la Parada, un pabellón de caza vinculado a la monarquía, donde también se incluían escenas de caza y fábulas.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.