Perros del ejército en adopción y las claves legales ante un ataque canino

Los perros que han servido con lealtad encuentran una segunda oportunidad a través de la adopción

Mi perro ha atacado a alguien, ¿sabes qué pasos seguir para actuar correctamente?

La intervención de un perito veterinario puede ser clave para aclarar responsabilidades y evitar problemas legales

Del servicio al hogar: la segunda vida de los perros del ejército

El monumento “Al perro del trabajo”, creado en 2007, reconoce la labor de los perros que han prestado servicio en distintos ámbitos. Desde entonces, recoge los nombres y fechas de los animales distinguidos con el premio “Perro del Año”, una distinción que pone en valor su entrega y profesionalidad.

Tras años de servicio y lealtad, estos perros merecen algo más que reconocimiento: merecen un hogar. La adopción se convierte así en la oportunidad de ofrecerles una nueva etapa, esta vez como compañeros de vida.

Mi perro ha atacado a alguien ¿qué hago?

José Antonio Allande, perito y director veterinario de Perivet, nos explica que, si tu perro ha atacado a una persona u otro animal, lo primero es separarlo de inmediato, atender al herido y avisar a la Policía Local o la Guardia Civil.

En el caso de las consideradas razas potencialmente peligrosas, el animal debe llevar siempre bozal y correa, y su responsable contar con licencia municipal nominativa y seguro de responsabilidad civil. Si el perro ha mostrado conductas agresivas previas, aunque no pertenezca a estas razas, también deben extremarse las medidas de prevención.

Incumplir la normativa puede derivar en consecuencias legales graves, tanto económicas como penales. En situaciones de conflicto, la intervención de un perito veterinario resulta clave para analizar lo ocurrido y emitir un informe pericial que determine responsabilidades.

Como recuerda José Antonio Allande, “un paseo tranquilo no debería acabar nunca en los juzgados”.

