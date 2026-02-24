Pulgas en perros y seguros veterinarios: cómo proteger a tu mascota

cuatro.com 24 FEB 2026 - 11:20h.

Las pulgas no solo afectan a animales abandonados: aprende a detectar los signos de infestación incluso en perros bien cuidados

Descubre las coberturas de los seguros para mascotas y cómo elegir la mejor protección sin sorpresas

Si la aseguradora no cubre un caso, un informe pericial veterinario puede ser clave para proteger los derechos de tu perro

Las pulgas no son solo cosa de perros abandonados

Muchos propietarios siguen asociando las pulgas con perros que viven en la calle o en situaciones de abandono. Sin embargo, la realidad es muy distinta: una gran parte de los perros que acuden a consulta veterinaria pueden tener pulgas, incluso aquellos que viven en casa y están bien cuidados.

Así lo explica nuestro veterinario Andrés Santiago, quien recuerda que las pulgas suelen localizarse en el dorso del animal y en la zona de la cola. En la mayoría de los casos no llegamos a verlas, pero sí podemos detectar sus efectos. Si tu perro se rasca constantemente, muestra más picor de lo habitual o empieza a perder pelo en determinadas zonas del lomo, podría estar sufriendo una infestación. Prestar atención a estos pequeños cambios en el comportamiento es fundamental para actuar a tiempo y evitar complicaciones.

¿Qué cubre un seguro veterinario?

Cada vez más propietarios optan por contratar un seguro para su mascota, pero es importante saber que no todas las pólizas ofrecen las mismas coberturas.

Como explica José Antonio Alande, perito y director veterinario de Perivet, existen diferentes tipos de seguros y es fundamental revisar bien sus condiciones antes de contratarlos.

Seguro de responsabilidad civil

Es el más habitual. Cubre los daños que el animal pueda causar a terceros, como mordeduras a personas, lesiones a otros animales o accidentes. Este tipo de seguro responde ante esas situaciones y asume los daños ocasionados.

Seguro con asistencia veterinaria

Algunas pólizas amplían la cobertura e incluyen atención veterinaria. Pueden cubrir consultas, intervenciones quirúrgicas, vacunas, tratamientos de fisioterapia e incluso etología para problemas conductuales.

Coberturas adicionales

Existen seguros que también contemplan la pérdida, el robo o el fallecimiento del animal. Es importante tener en cuenta que muchas pólizas establecen exclusiones por raza, edad o patologías preexistentes, así como periodos de carencia que pueden limitar la cobertura en determinados momentos.

¿Qué pasa si el seguro no quiere pagar?

Si la aseguradora se niega a cubrir un caso, es posible reclamar, pero será necesario presentar pruebas, documentación e informes veterinarios. En estas situaciones puede intervenir un perito veterinario, encargado de evaluar el caso y emitir un informe pericial. Ya sea por accidente, enfermedad o fallecimiento, un informe pericial bien elaborado puede marcar la diferencia en una reclamación.

