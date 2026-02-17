Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (17/02/2026)

Jordi hoy no viene a vendernos la casa, pero está dispuesto a entrar en un nuevo mercado... Su cita es Abril, estudiante y modelo. ¿Encontrarán lo que están buscando? Así mismo, Nöel, después de sufrir en el amor, está preparado para toparse con esa persona que quiera todo el amor que tiene para dar (y tiene mucho). Ismael le acompañará en una cena donde todo puede pasar.

