Los Gipsy Kings (11/02/2026) completo, en vídeo - Ver programa

Ya puedes ver el programa completo de 'Los Gipsy Kings' del miércoles 11 de febrero

Todos los programas de 'Los Gipsy Kings', a la carta

Desde Plasencia o Sevilla...¡los reyes del mercadillo! Efectivamente, los Jiménez. Así mismo, desde Vallecas o el sur de Madrid... ¡regresan las Salazar! Las auténticas e inigualables reinas del brilli brilli. Dos familias que dispuestas a regalarnos un sinfín de aventuras: nuevos romances, nuevos proyectos o alguna despedida. ¿Te vas a perder la vuelta de los Gipsy Kings?