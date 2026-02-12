Logo de cuatrocuatro
Logo de Los gipsy kingsLos gipsy kings
Los gipsy kings a la carta

Los Gipsy Kings (11/02/2026) completo, en vídeo - Ver programa

P75 - Nuevos comienzos, viejas raíces Los Gipsy Kings Temporada 9 Programa 75
'Los Gipsy Kings'. cuatro.com
Compartir

Desde Plasencia o Sevilla...¡los reyes del mercadillo! Efectivamente, los Jiménez. Así mismo, desde Vallecas o el sur de Madrid... ¡regresan las Salazar! Las auténticas e inigualables reinas del brilli brilli. Dos familias que dispuestas a regalarnos un sinfín de aventuras: nuevos romances, nuevos proyectos o alguna despedida. ¿Te vas a perder la vuelta de los Gipsy Kings?

 

Temas