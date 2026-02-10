Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (10/02/2026)

Es San Valentín y el amor vuelve a reservar mesa First Dates Temporada 8 Programa 2266
Mireia, enamorada de sí misma, busca a alguien a su altura. Martí, coach de seducción, está convencido de serlo. Después llega José, dispuesto a conquistar a Gloria al ritmo de una jota. Y por último, Zhen, con calma y mojito en mano, se sienta con Vichi para probar suerte… o al menos encontrar a alguien con quien bailar

