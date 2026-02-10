'First Dates' | Programa completo, en vídeo (10/02/2026)

Programas completos
'First Dates' | Programa completo (10/02/2026)
¡Revive de nuevo todas las citas de 'First Dates' del programa completo del 10 de febrero de 2026!
Todos los programas de la octava temporada de 'First Dates'
Mireia, enamorada de sí misma, busca a alguien a su altura. Martí, coach de seducción, está convencido de serlo. Después llega José, dispuesto a conquistar a Gloria al ritmo de una jota. Y por último, Zhen, con calma y mojito en mano, se sienta con Vichi para probar suerte… o al menos encontrar a alguien con quien bailar