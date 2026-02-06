Hábitos en la conducción, la raza de perro más inteligente e hidratación en los gatos

cuatro.com 06 FEB 2026 - 12:27h.

En el programa de hoy hablaremos de la sujección de las mascotas en el coche ¿sabías que ante un frenazo un animal que no está bien sujeto se convierte en un proyectil que además de obtener daños graves puede causar graves lesiones a los ocupantes. Además te ofrecemos trucos para que tu gato beba agua en casa y Pumi nos enseña cuál es la raza de perro más inteligente.

El peligro de viajar con mascotas sueltas: Fundación RACE alerta a los conductores

Tal y como nos recuerda Silvia Ubago, responsable de formación e investigación de la Fundación RACE, no es necesario que se produzca un accidente para que una mascota suelta se convierta en un peligro. Un simple frenazo brusco, muy habitual en retenciones o caravanas durante la operación salida de verano, Semana Santa…, puede provocar que el animal salga despedido dentro del habitáculo. En ese escenario, la mascota puede sufrir lesiones muy graves y, al mismo tiempo, golpear a otros ocupantes del vehículo, multiplicando el riesgo para todos.

Más allá del marco legal, la física es contundente: en una frenada a 50 km/h, el peso de un perro puede multiplicarse por varias decenas, convirtiéndose en un “proyectil” imposible de controlar. Por eso, los expertos insisten en que nunca debe viajar un animal suelto, ni en los asientos ni en el maletero sin separación.

Existen distintas soluciones para transportar a las mascotas de forma segura, como arneses homologados anclados al cinturón de seguridad, transportines correctamente fijados o rejillas divisorias en vehículos familiares. La elección dependerá del tamaño del animal y del tipo de coche, pero el objetivo siempre es el mismo: proteger al animal y al resto de ocupantes.

Desde Fundación RACE se hace un llamamiento claro a la concienciación de los conductores. Viajar seguros también implica cuidar de quienes nos acompañan, y eso incluye a nuestras mascotas. Sujetarlas correctamente no es solo una recomendación: es una responsabilidad que puede evitar lesiones, sanciones y, en el peor de los casos, consecuencias irreversibles.

La hidratación en el gato: una asignatura pendiente que marca su salud

La hidratación es uno de los grandes retos en el cuidado diario de los gatos domésticos. A diferencia de los perros, los felinos suelen beber menos agua de la que realmente necesitan, y esto no es un capricho: responde a su propia evolución. El gato es un animal con hábitos desérticos, cuyo principal aporte hídrico, en estado salvaje, proviene de las presas que consume. Pollitos, pequeños reptiles o roedores contienen un alto porcentaje de humedad, lo que cubre gran parte de sus necesidades de agua.

La hidratación de los gatos en cautividad

El problema aparece cuando trasladamos este patrón natural a la vida en cautividad. ¿Qué podemos hacer entonces?

• Recurrir a la comida húmeda:

Hoy en día, muchos gatos basan su alimentación casi exclusivamente en pienso seco, un alimento con un contenido de humedad prácticamente nulo. Si no compensamos esta diferencia, el resultado puede ser un consumo hídrico insuficiente a lo largo del tiempo, con posibles consecuencias para la salud urinaria y renal, especialmente en gatos adultos y sénior.

Por este motivo, fomentar la hidratación debe ser una prioridad durante toda la vida del gato. Y aquí conviene recordar algo clave: para la mayoría de los gatos, beber agua no es una conducta especialmente atractiva. Por eso, la vía principal de hidratación suele ser la comida. El alimento húmedo debería ocupar un lugar central en su dieta. Existen múltiples formatos en el mercado —patés, bocaditos en salsa, carne mechada o sobres con trozos— que permiten adaptarse a los gustos de cada gato y facilitar un mayor aporte de agua diario.

• Estrategias y trucos para que el gato beba agua en casa:

Además de la alimentación, el entorno juega un papel fundamental. Muchos gatos rechazan beber de un único cuenco estático, sobre todo si el agua no se renueva con frecuencia. Una ligera película de polvo o pelos puede ser suficiente para que pierdan el interés. Lo ideal es

cambiar el agua a diario ,

, utilizar cuencos amplios que no rocen sus vibrisas y distribuir varios puntos de agua por la casa. Así, el gato beberá de forma más natural mientras se desplaza por su territorio,

que no rocen sus vibrisas y distribuir varios puntos de agua por la casa. Así, el gato beberá de forma más natural mientras se desplaza por su territorio, mejor de cerámica o acero inoxidable

Como complemento, algunos tutores optan por fuentes de agua en movimiento, que resultan más atractivas para muchos felinos. Sea cual sea el método elegido, lo importante es observar, probar y adaptar. Una buena hidratación no solo mejora el bienestar diario del gato, sino que es una inversión directa en su salud a largo plazo.

¿Existe el perro más inteligente? Por qué la respuesta no está en las razas

¿Cuál es el perro más inteligente? Es una pregunta habitual, recurrente y, a la vez, tramposa. Tal y como Pomi nos dice en el vídeo, quizá la respuesta correcta no esté en señalar una raza concreta, sino en cambiar el enfoque: más que de razas, habría que hablar de individuos, y más que de una única inteligencia, de muchas formas distintas de ser inteligente.

Al igual que ocurre con los seres humanos, la inteligencia canina no es un concepto único. Existen perros con una gran capacidad cognitiva para aprender órdenes complejas, otros destacan por su inteligencia emocional y su habilidad para leer estados de ánimo (por ejemplo, los Australian Cobberdog), y otros poseen una inteligencia instintiva extraordinaria, desarrollada a lo largo de siglos de selección para cumplir funciones muy concretas. ¿Es más inteligente un perro capaz de tirar de un trineo a 40 grados bajo cero o aquel que localiza explosivos, detecta enfermedades o encuentra a una persona atrapada bajo los escombros? La respuesta no es sencilla, porque ambos lo son, cada uno a su manera.

Durante años, algunos rankings populares han intentado clasificar a las razas “más inteligentes”, basándose principalmente en la rapidez con la que aprenden órdenes o en su obediencia. Sin embargo, estos criterios dejan fuera muchas otras capacidades esenciales, como la resistencia física, la toma de decisiones autónoma, la adaptación al entorno o la sensibilidad social. Un perro pastor, uno de rescate o uno de caza no han sido seleccionados para lo mismo, y comparar su inteligencia bajo un único baremo resulta injusto y poco realista.

Lo que sí existen son tipicidades raciales: modelos de perros con determinadas habilidades más desarrolladas que otras. Algunas razas destacan en trabajos cooperativos con humanos, otras en tareas independientes, y otras en contextos familiares donde el vínculo emocional es clave. Pero incluso dentro de una misma raza, cada perro es único. Su entorno, su educación, sus experiencias y la relación que establece con las personas influyen tanto o más que su genética.

Por eso, quizá la reflexión más poderosa es con la que Pomi cierra el vídeo: el perro más inteligente puede no estar en una lista ni en un pedestal, sino en una protectora, esperando una oportunidad. Muchos perros mestizos demuestran una enorme capacidad de adaptación, aprendizaje y conexión emocional cuando encuentran un hogar. Inteligencia es también saber sobrevivir, confiar de nuevo y aprender a convivir.

Más allá de buscar “el perro más inteligente”, tal vez la pregunta debería ser otra: ¿qué tipo de inteligencia encaja mejor con nuestra forma de vida? Entender esto no solo nos ayudará a elegir mejor, sino también a valorar a cada perro por lo que es, no por una etiqueta.