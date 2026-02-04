Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (04/02/2026)

P2264 - Morriña de ti First Dates Temporada 8 Programa 2264
Uxía tendrá una cita con Arnau, dos amantes de los tatuajes que quizá descubran que la química también se lleva en la piel. Asimismo, Elisa, que viene desde Galicia para compartir su humor con nosotros, se sentará a la mesa con José. ¿Lograrán conectar y disfrutar juntos de algo más?

