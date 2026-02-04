'First Dates' | Programa completo, en vídeo (04/02/2026)

First Dates 04 FEB 2026 - 23:35h.

¡Revive de nuevo todas las citas de 'First Dates' del programa completo del 4 de febrero de 2026!

Todos los programas de la octava temporada de 'First Dates', al completo: ¡Dale al play y no te pierdas nada!

Compartir







Uxía tendrá una cita con Arnau, dos amantes de los tatuajes que quizá descubran que la química también se lleva en la piel. Asimismo, Elisa, que viene desde Galicia para compartir su humor con nosotros, se sentará a la mesa con José. ¿Lograrán conectar y disfrutar juntos de algo más?