'First Dates' | Programa completo, en vídeo (03/02/2026)

P2263 - Echando chispas First Dates Temporada 8 Programa 2263
Todo está listo para que nuestros solteros se jueguen el corazón. José, 'Parri', arquitecto con alias incluido, cenará con Alma, psicóloga y muy amorosa. Así mismo, Felisa y José Luis, divorciados pero optimistas, vuelven aquí para volver a creer en el amor. Esto y más, como la cita Tatiana y Javier, albañil y electricista que prometen chispas… literalmente

