'First Dates' | Programa completo, en vídeo (03/02/2026)

First Dates 03 FEB 2026 - 23:15h.

¡Revive de nuevo todas las citas de 'First Dates' del programa completo del 3 de febrero de 2026!

Todos los programas de la octava temporada de 'First Dates', al completo: ¡Dale al play y no te pierdas nada!

Compartir







Todo está listo para que nuestros solteros se jueguen el corazón. José, 'Parri', arquitecto con alias incluido, cenará con Alma, psicóloga y muy amorosa. Así mismo, Felisa y José Luis, divorciados pero optimistas, vuelven aquí para volver a creer en el amor. Esto y más, como la cita Tatiana y Javier, albañil y electricista que prometen chispas… literalmente