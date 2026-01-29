Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (29/01/2026)

P2261 - Novia a la fuga First Dates Temporada 8 Programa 2261
En el episodio de hoy de First Dates: Diego tendrá una cita con Eric, que no necesita realmente trabajar… pero sí amor. ¿El pequeño detalle? Está casado (tranquilos, ya lo contará). Además, Jarry llega desde el norte con flores para su cita: Sole. De la misma forma, otras parejas vienen decididos a compartir mesa en el restaurante del amor con la esperanza de encontrar una conexión real.

