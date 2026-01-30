Logo de cuatrocuatro
Logo de Noticias CuatroNoticias Cuatro
Economía

El 10% de los más ricos son los dueños del valor del 42% de la viviendas

El 10% de los más ricos son los dueños del valor del 42% de la viviendas
Los más ricos acumulan el 42% de las viviendas. Cuatro
Compartir

Los más ricos concentran la mayor parte de la vivienda en España. Los datos los proporciona el Banco de España en su 'Estadística experimental sobre la distribución de la riqueza entre los hogares', publicada por primera vez este jueves.

El 10% de los más ricos son los dueños del 42% de la viviendas.Y el 50% más pobre, del 12,5% de las viviendas. Esto en dinero se traduce en 2,6 billones de euros frente a 776.000 millones.

PUEDE INTERESARTE

Y la prueba de que los ricos cada vez son más ricos es que hace 15 años, en 2011 tenían el 34% del valor de las casas y ahora el 42%. Y los pobres tenían casi el 21% de las viviendas, ahora tienen el 12,5%.

Temas