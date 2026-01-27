'First Dates' | Programa completo, en vídeo (27/01/2026)

First Dates 27 ENE 2026 - 23:16h.

Andrés no tuvo suerte en su cita anterior en el programa. Así que hoy, volvemos a probar suerte, pero esta vez con una chica: Aída. Tanto por su estilo como por sus gustos, al principio sintieron una 'conexión eléctrica'. ¿Qué decisión tomaran al final? Así mismo, otras parejas vendrán a divertirse y a disfrutar de una cena inolvidable. ¿Te lo vas a perder?