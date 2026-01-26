Programas completos
Programa 860 - Una historia de sincronicidad
‘Cuarto Milenio’ analiza la sincronicidad, un concepto que se refiere a la coincidencia significativa de dos o más eventos que no tienen una relación causal aparente, conectando el mundo interior con el mundo exterior. El programa presenta una historia real e increíble que combina amor y ultratumba, vivida por dos periodistas, compañeras de 'Horizonte', Beatriz Talegón e Irene Tabera.