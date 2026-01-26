Iker Jiménez reflexiona sobre la muerte tras la tragedia de los trenes: "No somos conscientes"

Cuarto Milenio 26 ENE 2026 - 00:35h.

Iker Jiménez reflexiona sobre la muerte y el paso del tiempo en el 'Cierre' de esta semana

Iker Jiménez comenta en el ‘Cierre’ de esta semana que el programa se encuentra casi en el ecuador de la temporada y hace alusión a lo rápido que pasa la vida… pero también la muerte. Al hilo de esto, hace alusión a la tragedia de los trenes que se ha producido en los últimos días en España: “Nunca somos conscientes de los peligros que conlleva vivir”.

La reflexión de Iker Jiménez sobre la muerte y el paso del tiempo

“En el fondo, estamos como en un videojuego traspasando pantallas. A veces nos olvidamos de lo importante que es cada pequeño logro, cada pequeña satisfacción, cada pequeño momento, suspiro de felicidad, y consideramos que es lo normal, cuando lo normal también es la tragedia que sobreviene de mil formas y, en ocasiones, de manera espantosa que convulsiona a todo un país”, comenta Iker.

Según Iker reflexiona, las pequeñas y medianas tragedias “rodean a todo el mundo y es inevitable por el juego este extraño de la existencia”. “Ojalá tuviéramos consciencia profunda, auténtica, del privilegio de vivir y estar medianamente bien. Eso luego se olvida porque va dentro de nuestra propia naturaleza, yo creo”, es parte de la reflexión de Iker Jiménez, que continúa hablando sobre lo rápido que pasa el tiempo.

Iker Jiménez se pronuncia sobre el salto de ‘Horizonte’ al access diario

‘Horizonte’ pasa a emitirse al Access diario de ‘Cuatro’ a partir de este lunes 26 de enero e Iker Jiménez reflexiona al respecto: “Lo hago por lealtad y no tengo miedo. Me importa que sé de dónde nace esto. No nace de un deseo de forzar a mi equipo al máximo ni de tener más dinero o ego. La historia del ‘Horizonte Diario’ nace del desafío y por lealtad”. La reflexión completa, en el vídeo.