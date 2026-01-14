'First Dates' | Programa completo, en vídeo (14/01/2026)

First Dates 14 ENE 2026 - 23:35h.

Anto, de 20 años y estudiante de Filología Inglesa, nunca ha tenido tiempo para una cita. Pero hoy esa historia llega a su fin: cenará en el restaurante del amor con Marco, de 23 años y diseñador. Por otro lado, María, de 57 años, llega dispuesta a disfrutar de su cita con Miguel, de 65. Y Carmen también vivirá una velada especial, ya que compartirá mesa con Anthony.