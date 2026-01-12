Logo de cuatrocuatro
Logo de First datesFirst dates
First Dates a la carta

'First Dates' | Programa completo, en vídeo (12/01/2026)

P2250 - Amor retratado First Dates Temporada 8 Programa 2250
'First Dates'. cuatro.com
Compartir

Rubén es un chico de 28 años que intenta aprender siempre del resto de personas que le rodean, y que espera tener mejor suerte en el amor que la que está teniendo con las lesiones. Iraia, su cita, comparte con Rubén una infancia complicada, pero no se niega a embarcarse en la aventura del amor. Su conexión ha sido tan increíble, que ambos han decidido plasmar en un dibujo como se ven

Temas