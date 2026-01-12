Noticias Cuatro alerta en una investigación de los riesgos de comprar en el mercado negro productos para perder peso.

Alerta por el efecto rebote de Ozempic

El éxito de ozempic y otros medicamentos para perder peso ha disparado el mercado negro de estos productos y eso es ilegal, además de un problema muy peligroso de salud pública. En una investigación de Noticias Cuatro, hemos hablado con uno de los vendedores que ofrece el producto de manera ilegal. "Te va a llegar un polvo compacto y tú lo tendrás que preparar y ya está. Yo te daría las pautas y solo tienes que comprar suero fisiológico y la jeringuilla". Es lo que cuenta una de estas personas que ofrece de forma ilegal, Mounjaro, un medicamento muy parecido al ozempic.

Teresa Millón, directora de Asuntos Corporativos de Lily España alerta de que "es completamente falso. Mounjaro es un medicamento que se vende ya reconstituido y listo para inyectar. Pensar que este medicamento puede ser sustituido por un polvo que reconstituyes en tu casa no tiene ni pies ni cabeza".

Marta Lilao ha estado investigando este mercado negro y reconoce que es muy fácil acceder a él. "Solo necesitas un móvil y utilizar las redes sociales. Por ejemplo tik tok. A través de esta aplicación contactas con el vendedor de Ozempic o Mounjaro, le hablas por privado y rápidamente te pasan su teléfono, te explican qué venden, por cuanto dinero e incluso hay alguno que llega a comentarte cómo supuestamente debes mezclar los productos que te envían para conseguir el medicamento final y poder administrártelo". Y es un riesgo claro para la salud que incluso puede provocar los efectos contrarios a los deseados.

Manuel Ibarra, jefe del departamento de Inspección y Control de la Agencia Española del Medicamento, recuerda que legalmente "estos medicamentos solo se consiguen a través de una farmacia y bajo preescripción médica".

Comprar estos productos por internet puede tener efectos muy negativos para la salud

Insiste también en que si se consiguen por canales no oficiales pueden tener efectos negativos para la salud. Por ejemplo, pueden no contener el principio activo correcto, hacer que no solo no bajes de peso, sino que también incurras en otros daños para la salud. No estamos hablando de un paracetamol o un ibuprofeno, por eso la AEM recalca que es muy importante que, a la hora de conseguir estos medicamentos, estén supervisados por un profesional sanitario.

"Estos fármacos se inician en dosis bajas para ver la tolerancia"

"Estos fármacos se tienen que empezar a tomar en dosis bajas para ver la tolerancia", señala Andreea Ciudín, endocrinóloga, que alerta de que "nos hemos encontrado casos que han empezado por la dosis más alta, por desconocimiento, y obviamente han tenido reacciones adversas gastrointestinales".

Los precios, además, no son tan distantes del mercado legal. Por ejemplo, algunos de ellos te venden la dosis de 5 miligramos a 200 euros, frente a los 270 euros del medicamento original en España. Preguntados por si es legal. responden que sí, pero no es cierto. Sin receta, los clientes llegan a desconocer qué compran. Hay incluso vendedores que te suministran unos polvos compactos para que tu mismo te prepares el medicamento. Una solución para los expertos tan disparatada que trae consigo problemas reales.

Manuel Ibarra, jefe del departamento de Inspección y Control de la Agencia Española del Medicamento, señala que estamos ante casos "de tráfico y de ventas ilegales de medicamentos". Según la AEM, con este mercado ilegal existe un riesgo, aunque por el momento no se ha convertido en un problema generalizado.