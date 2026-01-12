Alianzas de bandas para controlar las calles: machetes, cuchillos y líderes menores

Daniel Montero 12 ENE 2026 - 15:02h.

Un arsenal de machetes y armas blancas. Es lo que la Guardia Civil ha requisado en una nueva operación contra las bandas latinas en Madrid. Hay seis detenidos, todos ellos menores, que formaron una alianza de distintas bandas para pelear contra los Lating Kings. Analizamos este nuevo fenómeno que tiene consecuencias en las calles.

¿Es común este tipo de alianzas entre bandas en su guerra por controlar la calle?

Tener un mismo enemigo provoca alianzas extrañas, y este es uno de esos casos. No es un pacto orgánico entre organizaciones, si no puntual. Uno de los menores de los trinitarios acaba en un centro de menores de Madrid donde coincide con otros miembros de los 42 y de los Bloods. Juntos deciden aliarse para pelear por el control de la zona norte de Madrid contra los Lating Kings y el resultado es que la Guardia Civil detecta que en los últimos meses del año hay una subida de la criminalidad en la zona que termina con un acuchillado.

Los planes se fraguan en un centro de menores

Los planes de unión se fraguan nada menos que en un centro de menores. Seis detenidos son menores y hablamos de delitos gravísimos, robo con violencia, organización criminal, amenazas, extorsión. En total hay 17 investigados, pero los principales detenidos son menores.

Se vuelven a requisar maches, pero ¿dónde los consiguen? ¿Es legal comprarlos?

Sigue siendo legal comprar machetes, pero solo como instrumentos de colección y para el domicilio siembre que el comprador sea mayor de 18 años. La legislación española es bastante laxa, pero el problema principal es que muchas veces lo que hacen es pedirlos en tiendas chinas.