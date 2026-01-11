Los expertos cuestionan el uso de suplementos alimenticios como el colágeno, el magnesio, las proteínas o los complejos vitamínicos

Cerca del 60% de la población ha consumido alguna vez este tipo de productos, que ya generan un negocio de unos 2.000 millones de euros

El uso de suplementos alimenticios como el colágeno, el magnesio, las proteínas o los complejos vitamínicos se ha disparado en España en los últimos años.

Según estimaciones del sector, cerca del 60% de la población ha consumido alguna vez este tipo de productos, que ya generan un negocio de unos 2.000 millones de euros anuales en el país.

Los suplementos no están sometidos a los mismos controles que los medicamentos

Las redes sociales han contribuido de forma decisiva a este auge, con numerosos mensajes que promueven su consumo y prometen beneficios para la salud apoyados, en muchos casos, en supuesta evidencia científica.

Estos productos se venden libremente tanto en farmacias como a través de Internet, en páginas web muy atractivas y con mensajes directos al consumidor.

Sin embargo, a diferencia de los medicamentos, los suplementos no están sometidos a los mismos controles ni requieren estudios clínicos exhaustivos antes de salir al mercado.

Desde la industria aseguran que algunos sí son eficaces en determinados grupos de población, aunque reconocen que en muchos casos no existen pruebas concluyentes ni a favor ni en contra.

Profesionales sanitarios independientes advierten de que faltan ensayos clínicos sólidos que respalden muchas de las propiedades que se anuncian. Señalan además que algunos estudios que se citan carecen de rigor científico y se publican en revistas de escasa relevancia.

Por su parte, las sociedades médicas coinciden en que los suplementos pueden ser útiles solo en casos concretos, cuando existe una deficiencia diagnosticada. Por ello, recomiendan no tomarlos de forma generalizada ni sin supervisión médica.

Pese a estas advertencias, muchos consumidores los adquieren y consumen por su cuenta, sin consultar con un profesional de la salud.

Consultar con personal sanitario antes de iniciar su consumo

Los expertos recuerdan que los errores en la alimentación no se compensan con cápsulas o polvos y que una dieta equilibrada no puede sustituirse por suplementos.

Además, alertan de posibles riesgos asociados a algunos productos, como ciertos complejos vitamínicos del grupo B o sustancias de moda como la ashwagandha,o Withania somnifera, que ha sido prohibida en algunos países tras detectarse casos de daño hepático.

Aunque algunos suplementos, como la creatina, cuentan con un respaldo científico más amplio, la mayoría no dispone de estudios sobre sus efectos a largo plazo.

Por ello, los especialistas insisten en la importancia de consultar con personal sanitario antes de iniciar su consumo y de no confundir lo “natural” con lo seguro o beneficioso para la salud