'Cuarto Milenio' | Programa, en vídeo (11/01/26)

P858 - Los misterios de La Sagrada Familia 

Iker Jiménez aborda junto a su equipo el que ha sido uno de los hechos históricos más importantes de los últimos años: La Sagrada Familia de Barcelona. El templo de Gaudí ya luce la cruz y lo hace 144 años después de que se pusiera la primera piedra. ‘Cuarto Milenio’ habla sobre este acontecimiento y accede al interior para entender todo el mapa simbólico, sagrado y esotérico.

