Cuarto Milenio 12 ENE 2026 - 00:25h.

Disfruta del programa de 'Cuarto Milenio' del domingo 11 de enero, online y completo

Javier Pérez Campos se aísla en el Palacio del Infante San Luis y pasa terror: "Reconozco que estaba acojonado"

P858 - Los misterios de La Sagrada Familia

Iker Jiménez aborda junto a su equipo el que ha sido uno de los hechos históricos más importantes de los últimos años: La Sagrada Familia de Barcelona. El templo de Gaudí ya luce la cruz y lo hace 144 años después de que se pusiera la primera piedra. ‘Cuarto Milenio’ habla sobre este acontecimiento y accede al interior para entender todo el mapa simbólico, sagrado y esotérico.