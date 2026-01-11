Cuarto Milenio 11 ENE 2026 - 21:50h.

Disfruta del programa de 'Arrancando la Nave' del domingo 11 de enero, online y completo

El impactante vídeo del cielo de Valencia donde sucede algo "sin explicación científica"

Compartir







Arrancando la nave 17

Iker Jiménez y Carmen Porter analizan la curiosa historia del pulpo Takoyaki, capaz de tocar el piano. Además, comentan el descubrimiento de una parte de una muralla del período asmoneo bajo el Museo de la Ciudadela de la Torre de David, en Jerusalén.