Logo de cuatrocuatro
Logo de Cuarto milenioCuarto milenio
Cuarto Milenio a la carta
Programas completos

'Arrancando La Nave' | Programa 17, en vídeo (11/01/26)

lanave_17
'Arrancando La Nave' | Programa 17 completo. cuatro.com
Compartir

Arrancando la nave 17

Iker Jiménez y Carmen Porter analizan la curiosa historia del pulpo Takoyaki, capaz de tocar el piano. Además, comentan el descubrimiento de una parte de una muralla del período asmoneo bajo el Museo de la Ciudadela de la Torre de David, en Jerusalén.

Temas