'First Dates' | Programa completo, en vídeo (08/01/2026)

First Dates Madrid, 08 ENE 2026 - 23:34h.

Vuelve a disfrutar de todas citas de 'First Dates' en el programa completo del 8 de enero de 2026

La escocesa Olivia viene lesionada de tanto bailar, pero a Tomás le interesa otro tipo de baile. Nico y Adrián se gustan, pero evitan tocar la política. Mientras, Evelyn no siente el match con Sergio, y tampoco con Juanra con Babette. Oscar y Eva, en cambio, sienten una conexión inmediata, espiritual y casi mística