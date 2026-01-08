'First Dates' | Programa completo, en vídeo (08/01/2026)
Vuelve a disfrutar de todas citas de 'First Dates' en el programa completo del 8 de enero de 2026
Aquí tienes todos los programas de la octava temporada de 'First Dates'
La escocesa Olivia viene lesionada de tanto bailar, pero a Tomás le interesa otro tipo de baile. Nico y Adrián se gustan, pero evitan tocar la política. Mientras, Evelyn no siente el match con Sergio, y tampoco con Juanra con Babette. Oscar y Eva, en cambio, sienten una conexión inmediata, espiritual y casi mística