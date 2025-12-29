Logo de cuatrocuatro
Logo de First datesFirst dates
First Dates a la carta

'First Dates' | Programa completo, en vídeo (29/12/2025)

P2242 - El gran dilema de volver a casarse First Dates Temporada 8 Programa 2242
'First Dates'. cuatro.com
Compartir

Nuevas parejas intentarán conocerse una vez más en el restaurante del amor. Entre ellas está María Teresa, modista jubilada de 82 años que vuelve a 'First Dates' con ganas de encontrar a alguien muy activo y con sentido del humor. Su cita será Pedro, mecánico jubilado de la misma edad en busca de una pareja con la que convivir.

Temas