'First Dates' | Programa completo, en vídeo (29/12/2025)

First Dates 29 DIC 2025 - 23:35h.

Nuevas parejas intentarán conocerse una vez más en el restaurante del amor. Entre ellas está María Teresa, modista jubilada de 82 años que vuelve a 'First Dates' con ganas de encontrar a alguien muy activo y con sentido del humor. Su cita será Pedro, mecánico jubilado de la misma edad en busca de una pareja con la que convivir.