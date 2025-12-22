Cuarto Milenio 22 DIC 2025 - 00:50h.

Programa de 'Cuarto Milenio' del domingo 21 de diciembre

La doble muerte de 'El calvo de la Lotería de Navidad': la desconocida historia de Clive Arrindell

Programa 856 - Franco y la masonería

Después de todos los años que han pasado desde la muerte de Franco, nos adentramos en uno de los aspectos más controvertidos y menos conocidos del dictador: su relación con la masonería. A través de una recopilación de datos, documentos poco conocidos y testimonios clave, y con la colaboración de periodistas e historiadores, el programa analiza hechos, rarezas y enigmas que rodean este vínculo.