'Cuarto Milenio' | Programa, en vídeo (21/12/25)

P856 - Franco y la masonería Cuarto Milenio Temporada 21 Programa 856
'Cuarto Milenio' | Programa completo (21/12/25). cuatro.com
Programa 856 - Franco y la masonería

Después de todos los años que han pasado desde la muerte de Franco, nos adentramos en uno de los aspectos más controvertidos y menos conocidos del dictador: su relación con la masonería. A través de una recopilación de datos, documentos poco conocidos y testimonios clave, y con la colaboración de periodistas e historiadores, el programa analiza hechos, rarezas y enigmas que rodean este vínculo.

