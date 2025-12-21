Cuarto Milenio 21 DIC 2025 - 23:15h.

El libro de Franco que escribió sobre masonería: las vinculaciones del dictador con lo esotérico

50 años después de su muerte, ‘Cuarto Milenio’ desvela las conexiones de Franco con lo esotérico

Se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco y ‘Cuarto Milenio’ desgrana el que fue uno de los secretos mejor guardados del dictador. Y es que el programa presentado por Iker Jiménez no pretende analizar la figura política de Franco, si no de su lado más misterioso: “Hubo un Franco esotérico, amigo de lo sobrenatural”, revela el conductor de ‘La nave del misterio’.

Pero la clave de todo este análisis está en un libro que salió publicado en el año 1952 sobre la masonería, escrito con conocimiento de lo que era esta fraternidad y sus vinculaciones con sociedades secretas que amenazaban “la entraña material y anímica de España” (según escribió su propio su autor). Escrito por un seudónimo, treinta años después se descubrió que el autor de ese libro era Francisco Franco Bahamonde.

“Es muy fuerte que la persona que llevó los designios de España durante cuatro décadas, prácticamente, de manera anónima, poniendo el nombre ‘J. Boor’, hiciera un tratado completo de masonería y sociedades secretas. ¡No te pierdas todos los detalles del Franco más sobrenatural y esotérico de la mano de Iker Jiménez junto a los expertos Javier Sierra, Enrique de Vicente y David Zurdo!

Franco habría intentado entrar en la masonería (y fue rechazado)

“Siempre está la sospecha de si Franco intentó entrar en la masonería y fue rechazado, al menos en dos ocasiones, según los historiadores, y fue precisamente por ese rechazo que él tuvo esa inquina. Pero lo cierto es que, desde el principio, desde que tomó el poder, la conspiración judeo-masónica estaba siempre en su boca, hubo leyes contra los masones, se les persiguió con condenas terribles y esto no se erradicó hasta que, en 1979, volvió a legalizarse la masonería en España”, detalla Javier Sierra. “Fue rechazado por algunos generales importantes, incluido su hermano, Ramón Franco, que era muy masón”, añade, en este sentido, Enrique de Vicente.

Franco pedía consejo a una bruja: “Influía en sus decisiones”

Por su parte, David Zurdo habla de las consultas a videntes de Franco: “Le consultaba a una bruja que, en alguna medida, influyó en algunas de sus decisiones que él tomaba”. Además, Sierra apunta a un el término clave, el de ‘baraka’: concepto de origen marroquí que alude a una bendición divina o suerte milagrosa, algo que Franco creía poseer (de hecho, recibió un disparo en el estómago y no murió y, además, sobrevivió a varios atentados).