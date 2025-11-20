Los nostálgicos de Franco en el 50 aniversario de su muerte

"De estudiante estaba en contra de Franco, ahora le echo de menos", dice una mujer en el Valle del Cuelgamuros.

Compartir







Y ha pasado medio siglo desde que los españoles escuchamos esto: "Franco ha muerto". Era el presidente del gobierno de entonces, Carlos Arias Navarro, el que anunciaba así la muerte del dictador. Era un 20 de noviembre de hace 50 años. Franco fue enterrado en lo que durante décadas se llamó el Valle de Caídos. Durante años los nostálgicos se acercaban al monumento a recordarle.

Pero los restos de Franco se exhumaron hace seis años y se trasladaron al cementerio de Mingorrubio en Madrid. Allí está enterrado desde octubre de 2019. Sergio García García ha estado allí y ha comprobado que los nostálgicos de Franco... son pocos.

No ha ayudado la mañana gélida en el Valle del Cuelgamuros. Algunas personas se han acercado, pese a todo, a la basílica donde descansaba el cuerpo del dictador hasta hace 6 años. Una de ellas es rotunda: "De estudiante estaba en contra de Franco, ahora le echo de menos". Otro visitante dice que "hizo pocas cosas mal y muchas bien".

Pese a cumplirse 50 años de la muerte de Franco, la afluencia es bastante baja, tanto en la basílica como en el lugar de descanso final del dictador, el cementerio de Mingorrubio. "Aquí no aparece nadie", dicen algunos de los que allí se encuentran. Lo cierto es que hay más expectación mediática que ciudadanos que se acercan a rendir sus respetos, algunos con numerosa simbología asociada al franquismo, como la cruz de Borgoña o la cruz de Santiago. Aunque los hay que no perdonan pase lo que pase: "Todos los años me cojo vacaciones y me vengo para aquí".

En un altar van colocando ofrendas florales rodeadas de decenas de banderas preconstitucionales. Medio siglo después de su muerte aseguran que cada vez se habla más de Franco, sobre todo entre los jóvenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

José Luis Corral, jefe del Movimiento Católico Español se refiere a ello. "Cada vez se recuerda más a Franco y hay una generación de jóvenes que lo recuerdan en contraste con todo lo que les quieren adoctrinar".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La realidad es que uno de cada cuatro jóvenes preferirían un régimen autoritario a una democracia en determinadas circunstancias.

Sin embargo, pese a los datos de la encuesta, en esta mañana del 20 de noviembre, los únicos que se han acercado al cementerio a celebrar al dictador son aquellas personas que vivieron el régimen franquista.