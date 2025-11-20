Así éramos con Franco

La media de edad en 1975 era de 33 años y ahora casi 46 años y apenas había extranjeros censados.

La democracia ha cambiado mucho a los españoles, empezando por el mapa autonómico.

Compartir







La democracia ha cambiado mucho a los españoles, empezando por el mapa autonómico. Con Franco no había autonomías, era un régimen centralista. Este era el mapa de España entonces, el que se estudiaba en los colegios con Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, las vascongadas y el Sahara español.

Con la Constitución llegó el Estado de las Autonomías que ya conocemos todos. También la población ha crecido una barbaridad: no llegaba a 36 millones en el 75. Hoy hay más de 49 millones.

La media de edad en 1975 era de 33 años y ahora casi 46 años. Apenas había extranjeros censados. Casi 165.000 extranjeros en 1975 frente a más de 7 millones actualmente. Y en el turismo, entonces nos visitaban 27 millones de turistas. Hoy ya nos visitan 94 millones.

El presidente del Gobierno llama a defender la democracia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este jueves a defender la democracia al cumplirse los 50 años de la muerte de Francisco Franco y el inicio de la etapa democrática actual.

Sánchez se ha hecho eco de este aniversario en las redes sociales, donde ha subrayado que en esta jornada se celebra el comienzo de la transformación que convirtió a España en la actual "democracia plena y próspera". "Celebramos poder opinar, pensar, votar y ser lo que uno quiere", ha añadido el jefe del Ejecutivo, quien ha añadido: "La democracia es nuestro poder. Defendámosla".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El Rey Felipe VI presidirá este viernes sendos actos en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados con los que se quiere recordar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía tras la dictadura, en los que el gran ausente será precisamente el principal protagonista, Juan Carlos I, y que cuentan con el plantón anunciado de Vox y de los socios del Gobierno.