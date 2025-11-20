Con Franco y ahora: cuánto costaba comprar una casa, un coche y cómo era el sueldo

Cristina Montalvo 20 NOV 2025 - 18:05h.

España es un país que ha cambiado mucho en materia económica desde el franquismo.

La Industria ha reducido su peso a la mitad y la Agricultura, que aportaba el 25% del empleo ahora apenas llega al 4%.

Compartir







España es un país que ha cambiado mucho en materia económica desde el franquismo. En estos 50 años tanto el pib per cápita como el indicador para comparar la capacidad de compra de los ciudadanos se ha duplicado, pero la convergencia con los grandes países europeos no se ha completado. Este indicador está por debajo del nivel medio de la UE y además está estancado.

La transformación de la capacidad productiva española ha sido enorme.

El peso del sector servicios, mirando los datos de empleo, se ha duplicado hasta acercarse al 80% del total. La Industria ha reducido su peso a la mitad y la Agricultura, que aportaba el 25% del empleo ahora apenas llega al 4%.

PUEDE INTERESARTE Así éramos con Franco

Hay pocas dudas en cuanto al avance de la representación de la mujer en el mercado laboral: de no llegar al 25% a ser hoy casi el 50%.

Y ¿cómo han evolucionado los sueldos en este tiempo?

Podemos mirar lo que ha pasado con el salario mínimo que era de 8.400 pesetas al mes, al cambio, 50 euros descontando la inflación se quedaría actualmente en los 780 euros. Hoy el salario mínimo es de1.184 euros en 14 pagas. Ha crecido más el SMI de lo que lo han hecho los precios, así que el poder adquisitivo de quienes lo reciben ha mejorado.

Y comprarse una casa o un coche. ¿Era más o menos difícil?

La vivienda era una preocupación entonces y ahora, pero casi todos los cálculos indican que se ha hecho más complicado. Calculando un precio de 900.000 pesetas por vivienda y la renta de entonces se estima que en seis años se podría acceder a una casa y ahora la media está entorno a los 7 años y medio.

Un coche, uno de los modelos más populares de Seat costaba 130.000 pesetas, al cambio actual unos 800 euros. El modelo más comprado el mes pasado cuesta 14.000 euros.